112 yıllık kulübe kayyum şoku - Son Dakika
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Spor

112 yıllık kulübe kayyum şoku

112 yıllık kulübe kayyum şoku

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Karşıyaka, kayyum tehlikesiyle karşı karşıya. İzmir ekibi, 24 Ocak'a kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne kongrede seçilen yönetimi onaylatmazsa, yeni kongre düzenlenmesi şartı bile olmadan yine kayyuma gitme tehlikesi yaşayacak.

06.01.2025 12:56
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İzmir ekibinin köklü kulüplerinden Karşıyaka yine kayyum tehlikesiyle karşı karşıya. Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede yetkinin kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim henüz imza yetkisini alamazken, 1 aylık yasal sürede sorun çözülmezse yeşil-kırmızılılar yine aynı tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

Bu sezon daha önce üst üste istifalarla yönetimi düştüğü için 1,5 ay yönetimsiz kalan Karşıkaka, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yeni yönetimi de halen tescil ettiremedi. Kulübün içinde bulunduğu mali çıkmaz ve yöneticiler yeni yasayla kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutuldukları için bazı yönetim kurulu üyeleri ile disiplin, denetleme gibi kurullarına isimleri yazılanlar adli sicil kayıtlarını vermeye yanaşmıyor.

KULÜPTE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Karşıyaka, 1 aylık yasal tescil süresinin dolacağı 24 Ocak'a kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne kongrede seçilen yönetimi onaylatmazsa yeni kongre düzenlenmesi şartı bile olmadan yine kayyuma gitme tehlikesi yaşayacak. İmza yetkisi olmadığı için önemli kararları alamayan, futbolda yasağı açmak, transfer yapmak veya sözleşme sonlandırmak isterse eli kolu bağlanan, voleybola transfer yapamayan, basketbolda TBF sözleşmelerini imzalayamayan, kulüp aleyhine açılan davalara itiraz bile edemeyen Karşıyaka'nın önündeki süre daralıyor. Basketbol takımında 4 önemli oyuncusunu kaybeden yeşil-kırmızılılarda futbol takımına bu hafta ödeme yapılmazsa TFF kanalıyla ihtar çeken 3 oyuncu serbest kalma hakkı elde edecek.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 112 yıllık kulübe kayyum şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    kapatılsın Fenerbahçenin yedek stadyumu olsun 1 2 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    koca Karşıyaka'da bi iş adamı yokmu sözde kaf kaf diyonuz heee. İzmir'in adamından ne beklenir ki. 1 1 Yanıtla
  • 19815530:
    izmirin özeti yiye bitirdiler 0 0 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Hey gidi Karşıyaka, Selçuk Yaşar Tesislerini zamanında çok aşındırdım basketbol kulübünde. Gelen yemiş giden yemiş demek ki 0 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    bu stad ne alaka 0 0 Yanıtla
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