12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye\'de oynanan maçta İstiklalspor\'u 2-1 yendi

12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta İstiklalspor'u 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan TFF 2. Lig 6. hafta maçında 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yendi. Bingölspor'un gollerini Hasan Ayaroğlu ve kendi kalesine Alpay Çelebi atarken, İstiklalspor'un golü Yasin Abdioğlu'ndan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftada Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçı 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Osmaniye Cevdetiye 1 No'lu Saha
Hakemler: Berat Can Taşkesen, Batuhan Akkuş, Tuğberk Uygun, Cem Kuşçu
12 Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Ahmet Furkan Özcan, Kerem Çağatay, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Hasan Ayaroğlu (Emirhan Çavuş dk. 84), Berkay Muratoğlu (Melih Alcu dk. 84), Serkan Yavuz, Koray Yağcı (Aykut Hamdi Tezcan dk. 90), Ömer Yanık, Talha Bulut
Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Berk Taşkın (Berkan Fırat dk. 81), Alpay Çelebi, Emir Kayacık, Sefa Narin, Muhammet İmre (Yusuf İnci dk. 56), Ömer Kuşan (Oğuzhan Yılmaz dk. 56), Talha Yünkuş, Yasin Abdioğlu, Taner Gümüş, Görkem Bitin
Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 37), Alpay Çelebi (dk. 78 k.k) (12 Bingölspor), Yasin Abdioğlu (dk. 42) (Kahramanmaraş İstiklalspor)
Sarı kartlar: Alpay Çelebi, Muhammet İmre, Yusuf İnci (Kahramanmaraş İstiklalspor), Ömer Yanık, Baran Sarka (12 Bingölspor)
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