12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta İstiklalspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta İstiklalspor'u 2-1 yendi

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12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye\'de oynanan maçta İstiklalspor\'u 2-1 yendi
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Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan TFF 2. Lig 6. hafta maçında 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yendi. Bingölspor'un gollerini Hasan Ayaroğlu ve kendi kalesine Alpay Çelebi atarken, İstiklalspor'un golü Yasin Abdioğlu'ndan geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftada Bingöl Şehir Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçı 12 Bingölspor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Osmaniye Cevdetiye 1 No'lu Saha

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Batuhan Akkuş, Tuğberk Uygun, Cem Kuşçu

12 Bingölspor: Mızhat Burak Sarı, Ahmet Furkan Özcan, Kerem Çağatay, Cem Ekinci, Muhammed Eren, Hasan Ayaroğlu (Emirhan Çavuş dk. 84), Berkay Muratoğlu (Melih Alcu dk. 84), Serkan Yavuz, Koray Yağcı (Aykut Hamdi Tezcan dk. 90), Ömer Yanık, Talha Bulut

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Berk Taşkın (Berkan Fırat dk. 81), Alpay Çelebi, Emir Kayacık, Sefa Narin, Muhammet İmre (Yusuf İnci dk. 56), Ömer Kuşan (Oğuzhan Yılmaz dk. 56), Talha Yünkuş, Yasin Abdioğlu, Taner Gümüş, Görkem Bitin

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 37), Alpay Çelebi (dk. 78 k.k) (12 Bingölspor), Yasin Abdioğlu (dk. 42) (Kahramanmaraş İstiklalspor)

Sarı kartlar: Alpay Çelebi, Muhammet İmre, Yusuf İnci (Kahramanmaraş İstiklalspor), Ömer Yanık, Baran Sarka (12 Bingölspor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHasan AyaroğluKahramanmaraş12 BingölsporOsmaniyeÇelebiBingölFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 12 Bingölspor, bakım nedeniyle Osmaniye'de oynanan maçta İstiklalspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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