15. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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15. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

15. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 15. Geleneksel Rahvan At Yarışları, büyük bir katılımla gerçekleşti. Yarışlarda farklı kategorilerde 120 atlı sporcu mücadele etti. Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, geleneksel sporların kültürel miras açısından önemini vurguladı.

14.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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Antalya'da Manavgat Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 15. Manavgat- Side Geleneksel Rahvan At Yarışları, Sorgun Atatürk Stadyumu yanındaki sahada büyük bir katılımla gerçekleşti.

15. Manavgat-Side Geleneksel Rahvan At Yarışları; Baş Atlar, Baş Altı Atları, Büyük Orta Atları, Küçük Orta Atları, Deste Boy, Taze 5'li, 4'lü Tay, 3'lü Tay, İthal A, İthal B ve 4 Nal Atlar kategorilerinde toplam 120 atlı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Göz kamaştıran atlar ve becerikli jokeyler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmaların sonunda, dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Miras vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, geleneksel sporların önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti. Kara, "Manavgat'ımıza teşrif eden bütün atçılarımız hoş geldi. Bizleri onurlandırdılar. Sevgili Başkanım Hasan Delikkulak bizleri sürekli destekledi, bu organizasyonları sürdüreceğiz. Bizler insan odaklı belediye hizmetlerini önceliyoruz. En büyük değerimiz insandır diyoruz. Bugünlerde farklı nedenlerden dolayı kadınlarımıza, çocuklarımıza şiddeti görüyoruz, kadına şiddete son diyoruz. Spor ise barıştır, kardeşliktir. Asli görevimiz olan sosyal belediyeciliğin yanında spora olan desteğimizi sürdüreceğiz. Çünkü sporcu ahlaklıdır, zekidir. Organizasyonda emeği geçen belediye emekçilerimize, Hasan Delikkulak başkanıma, bütün oda başkanlarımıza, sivil toplum örgülerimize, muhtarlarımıza ve en çok da güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat-Side Rahvan Atçıları Spor Kulübü Başkanı Hasan Delikkulak, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı adına Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara'ya şilt takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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