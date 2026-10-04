166 ekibin yarıştığı RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gümüş madalya kazandı

Türk yelkenciler, İtalya'nın Riva del Garda kentinde düzenlenen RS Feva Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, 166 ekibin mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi Mehmet Akbaş-Ada Bengi, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ve Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti'den oluşan 4 ekip temsil etti.

Mehmet Akbaş-Ada Bengi ikilisi, RS Feva karışık kategorisinde yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zeynep Dilber-Chiara Ela Aliberti kızlar kategorisinde 8'inci, Asya Mira Yapan-Defne Özkorkut 12'nci, Emir Keleş-Alp İlhan Sincer ise gümüş grupta 6'ncı sırada yer aldı.