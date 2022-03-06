17. Antalya Maratonu sona erdi - Son Dakika
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17. Antalya Maratonu sona erdi

06.03.2022 15:03
17. Antalya Maratonu sona erdi

Antalya'da 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı.

Antalya'da 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu (RUNTALYA) tamamlandı.

Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez birinci, Mestan Turhan ikinci, Valeriy Peremitin (Rusya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elmina Saksi (İsveç) birinciliği, Julia Fernas (Kırgızistan) ikinciliği, Merve Güney üçüncülüğü elde etti.

21 bin metre erkeklerde Mohammad Jafar Moradi (İran) birinci, Stanislav Ryabenkov (Rusla) ikinci, Yannick Von Soosten (Almanya) ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Anna Yusupova (Azerbaycan) birinci, Luliia Zianterekova ikinci, Yuliya Kaladkevich (Belarus) da üçüncü oldu.

Organizasyonda 10 bin metre kadınlarda Daryna Moskalenko (Ukrayna) birinciliği, Ekaterina Savkina (Rusya) ikinciliği, Aslı Sertçelik üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Yegor Martynenko (Ukrayna) birinci, Mohammad Bogheritajamir (İran) ikinci, Mehmet Koçoğlu üçüncü sırada yer aldı.

Tekerlekli sandalyeli engelliler kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay, kadınlarda da Zübeyde Süpürgeci yarışı birinci bitirdi.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

17. Antalya Maratonu sona erdi
17. Antalya Maratonu sona erdi
17. Antalya Maratonu sona erdi

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Kırgızistan, Antalya, Rusya, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17. Antalya Maratonu sona erdi - Son Dakika


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