17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

20.08.2024 23:46
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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