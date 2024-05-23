17 Yaşındaki İsmail Berk Kurt, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

17 Yaşındaki İsmail Berk Kurt, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

17 Yaşındaki İsmail Berk Kurt, Dünya Şampiyonası\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Kilis'te bilek güreşi antrenörü babasının teşvikiyle 4 yıl önce bu spor dalına yönelen İsmail Berk Kurt, 3 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Avrupa ve 1 dünya ikinciliği kazandı. Genç sporcu, ağustos ayında Moldova'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyor.

23.05.2024 11:15
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Kilis'te bilek güreşi antrenörü babasının tavsiyesi üzerine bu branşa yönelen ve 4 yıllık spor hayatına önemli başarılar sığdıran 17 yaşındaki milli sporcu İsmail Berk Kurt, ağustos ayında Moldova'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Babası İsmail Kurt'un teşvikiyle ablası ve abisini örnek alarak 4 yıl önce bilek güreşine başlayan milli sporcu, 3 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Avrupa, 1 de dünya ikinciliği kazandı.

Lise son sınıf öğrencisi genç sporcu, en son 2-12 Mayıs tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı sağ ve sol kolda Avrupa ikincisi oldu.

İsmail Berk Kurt, AA muhabirine, sevdiği bilek güreşi sporunda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Moldova'da 18-25 Ağustos'tadüzenlenecek Dünya Şampiyonası'na her gün antrenman yaparak hazırlanan genç sporcu, "Avrupa şampiyonasından yeni döndük. Yaklaşık 3 aylık bir sürecimiz var. Bu süreçte olabildiğince iyi şekilde antrenmanlarıma devam edip, Moldova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda inşallah birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Antrenör İsmail Kurt ise 3 çocuğunun da bilek güreşinde milli sporcu olduğunu belirterek, "İsmail Berk ile çalışmak baba olarak güzel bir duygu. Çalışkan, azimli ve başarılı bir çocuk. Hedefimiz Moldova'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlanıp, kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

23 yıldır bilek güreşi antrenörlüğü yapan Kurt, 39 milli sporcu yetiştirdiğini, sporcular arasında büyük başarılar elde edenlerin olduğunu ve bunun da kendisini gururlandırdığını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaşındaki İsmail Berk Kurt, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 Yaşındaki İsmail Berk Kurt, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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