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19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

16.02.2022 18:42
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 22-24 Şubat tarihlerinde Antalya'da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 22-24 Şubat tarihlerinde Antalya'da Tacikistan ve Kırgızistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas aday kadroya şu isimleri davet etti:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Çağan Kayra Erciyas, Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Taha Altıkardeş (Trabzonspor), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Berke Gürbüz (Gaziantep FK), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir), Süleyman Cebeci (Trabzonspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe), Emre Demir (Yukatel Kayserispor), Koray Dağ (SC Paderborn), Mirhan İnan (VfB Stuttgart)

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Antalya, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Son Dakika
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