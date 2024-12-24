19 Yaş Altı Kriket Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası, Denizli'de gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, erkeklerde Sivas GSK şampiyonluğa ulaşırken, Afyonkarahisar Spor Lisesi ikinci, Rize Çay Spor Kulübü üçüncü oldu.
Kadınlarda şampiyonluk kupasını Suluova Öncü Spor Kulübü kazanırken, Bolu İl Karması ikinci, Afyonkarahisar Spor Lisesi üçüncü sırada yer aldı.
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