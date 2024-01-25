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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaşacak - Son Dakika
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaşacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. turunda A Grubu'nda yer alan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Kosova'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacaklar.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan ile Yarı Finalde Karşılaşacak
25.01.2024 - 23:55,
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde rakibi Yunanistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Kosova'yı 9-25, 14-25, 9-25'lik setlerle 3-0 mağlup edip, ikide iki yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Yunanistan ile karşılaşacak.

Turnuvada yarınki yarı final maçları programı şöyle;

16.00 Sırbistan-Romanya

19.00 Türkiye-Yunanistan

Kaynak: AA
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