Olimpiyat ve dünya şampiyonu Kenyalı kadın atlet Peres Jepchirchir, doping ihlali nedeniyle 3 yıl men cezası aldı.

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, "Jepchirchir, eritropoietin (EPO) kullanımı nedeniyle üç yıl süreyle spordan men edildi." bilgisi verildi.

Dünya Maraton Serisi'nde birçok kez zafer kazanan 33 yaşındaki sporcu; New York (2021), Boston (2022), Londra (2024) ve bu yılın ağustos ayında düzenlenen Sidney maratonlarında birinciliğe ulaşmıştı.

Açıklamada, Jepchirchir'in Dopingle Mücadele Kuralları'nın (ADR) 2.1 numaralı kuralını (Sporcunun örneğinde yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunması) ve 2.2 numaralı kuralını (Sporcu tarafından yasaklı bir maddenin veya yöntemin kullanılması ya da kullanılmaya teşebbüs edilmesi) ihlalini kabul ettiği kaydedildi.

2021'de Olimpiyat altın madalyası da kazanan 33 yaşındaki sporcunun geçen ekim ayındaki bir numunesinde eritropoietin (EPO) tespit edilmesi üzerine AIU tarafından geçici olarak yarışması askıya alınmıştı. Örnek, Jepchirchir'in 2026'da Sidney Maratonu'nu kazanmasından önce Kenya'da alınmıştı.

Kenyalı iki atlete daha ceza verildi

Jepchirchir, yaptırım uygulanan üç önemli Kenyalı sporcudan biri oldu.

Veronica Loleo da EPO kullandığını itiraf ettikten sonra üç yıl men cezası alırken, Ronald Korir ise biyolojik pasaportunda bulunan anormallikleri açıklayamadığı için altı yıl men cezası aldı.

Dünya Yol Koşusu Şampiyonası'nda yarı maraton kategorisinde gümüş madalya kazanan ve dünya sıralamasında altıncı sırada yer alan Loleo'ya da EPO kullanımı ve vücudunda EPO bulunması nedeniyle ADR 2.1 ve ADR 2.2 kurallarını ihlal ettiğini kabul ederek 3 yıl men cezası verildi.

2023 Berlin Maratonu'nu dördüncü sırada tamamlayan 35 yaşındaki maraton koşucusu Ronald Korir ise sporcu biyolojik pasaportunda tespit edilen ve açıklayamadığı anormallikler nedeniyle, ADR 2.2 kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıl süreyle spordan men edildi.