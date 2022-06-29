2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı - Son Dakika
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2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

29.06.2022 18:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, ilk yarışın başlama işaretini Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.

61 ülkeden 276 sporcunun katıldığı yarışlar dört grupta yapılıyor. İlk günde her grup 8 yarış yaptı.

İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki yarışlar, şampiyonaya iyi başlangıç yapmak isteyen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yelkencilerin birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

Şampiyonanın ödül töreni 6 Temmuz'da yapılacak.

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2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum'da düzenleniyor 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum'da düzenleniyor 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda son kontroller yapıldı 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda son kontroller yapıldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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