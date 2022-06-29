İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki yarışlar, şampiyonaya iyi başlangıç yapmak isteyen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yelkencilerin birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

61 ülkeden 276 sporcunun katıldığı yarışlar dört grupta yapılıyor. İlk günde her grup 8 yarış yaptı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı - Son Dakika

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