Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Libertadores Kupası

04.08.2022 10:17
Futbol: Libertadores Kupası

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 3-2 mağlup ederken, Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı.

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 3-2 mağlup ederken, Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek finalinde, iki maç oynandı.

Arjantin temsilcilerini karşı karşıya getiren karşılaşmada, Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 5. ve 73. dakikalarda Janson, 90. dakikada Fernandez'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Talleres ise 81. dakikada Santos ve 87. dakikada Garro ile ağları sarsarak tur umudunu rövanş maçına bıraktı.

Brezilya temsilcilerinin mücadelesinde ise Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Atletico Mineiro, 45+1. dakikada penaltıdan Hulk ve 47. dakikada Murilo Cerqueira'nın (kendi kalesine) golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekipte Murilo Cerqueira, 59. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırırken, maçın sonucunu ise 90+2. dakikada Danilo'nun golü belirledi.

Bu maçların rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

YORUMLAR
500
Yenipazar'da spor tesis çalışmaları devam ediyor Yenipazar'da spor tesis çalışmaları devam ediyor Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeye iniyor
Kaynak: AA

Atletico Mineiro, Velez Sarsfield, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:07 Fenerbahçe, Avrupa Ligi ön eleme ilk maçında Slovacko'yu ağırlıyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
10:01 AK Parti'den "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" toplantısı! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 3 yılı anlatıldı
09:54 Nureddin Nebati, yabancı bakana verdiği 'enflasyon' cevabını açıkladı: Siz yüzde 10'la sokağa çıkamıyorsunuz
09:43 Taşıyıcı annelik teklifini kabul eden fenomen yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı
09:28 Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi uzatıldı
09:19 Görevden alınan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Aygün sessizliğini bozdu: Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı
09:20 Vladimir Putin tezahüratının Fenerbahçe'ye faturası belli oldu
09:13 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
08:47 Fener, aradığı golcüyü Arjantin'de buldu! Tangocu için 10 milyon euro talep ediliyor
08:47 Ofsayta yeni önlem! UEFA'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 10:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement