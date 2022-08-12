Futbol: Libertadores Kupası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.

Kaynak: AA

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