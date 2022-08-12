Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika
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Futbol: Libertadores Kupası

12.08.2022 10:28
Futbol: Libertadores Kupası

2022 Libertadores Kupası'nda Brezilya takımı Atletico Paranaense, Arjantin temsilcisi Estudiantes'i eleyerek yarı finale yükseldi.

2022 Libertadores Kupası'nda Brezilya takımı Atletico Paranaense, Arjantin temsilcisi Estudiantes'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.

Arjantin'in La Plata şehrinde bulunan UNO Jorge Luis Hirschi Stadı'nda oynanan maçın tek golünü Paranaense'dan Vitor Roque 90+6 dakikada kaydetti ve takımını yarı finale taşıdı.

Çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kalmıştı.

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Kaynak: AA

Atletico Paranaense, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Libertadores Kupası - Son Dakika

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