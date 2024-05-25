2023-2024 Sezonunda BAL\'dan TFF 3. Lig\'e Yükselen Takımlar Belli Oldu

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Futbolda 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alacak olan 12 BAL takımı şöyle:

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Çorluspor 1947, Nilüfer Belediye FK, Tire 2021 FK, Muğlaspor, 1926 Polatlı Belediyespor, Niğde Belediyespor, Viranşehir Belediyespor, Mazıdağı Fosfatspor, Smart Holding AŞ Çayelispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, T. Metal 1963