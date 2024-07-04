2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı - Son Dakika
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Spor

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı

Düzce'de düzenlenen 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonaya 33 ilin sporcuları da katılıyor. Organizasyon, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kentte düzenlenen bu organizasyondan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve Düzce'nin spor ve gençlik alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken bir şehir olduğunu vurguladı.

04.07.2024 18:11
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2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla Düzce'de başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletmesinin ardından Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda başlayan organizasyona 33 ilden sporcular katılıyor.

Okçuların 6 farklı kategoride yarışacağı müsabakalar, 6 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun kentte düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda spor ve gençlik alanındaki yatırımlarıyla da dikkati çeken spor şehri Düzce'mizde bu yıl 15 ulusal ve 1 uluslararası toplam 16 müsabakaya ev sahipliği yapıp, 9 bin kişiyi ağırladık. Yıl sonuna kadar ulusal şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın açılışına, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı - Son Dakika
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