2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı Düzce'de yapılacak - Son Dakika
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Spor

2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı Düzce'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilecek. Düzce Offroad Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışa, 54 sporcu ve 27 araç katılacak. Baja branşında mücadele eden 4x4 arazi araçları, farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda yarışacak. Yarışın ilk gününde sporcular, Kaynaşlı otokros pistinde prolog etabını tamamlayacak ve Düzce Valiliği önünde seremoni startı yapılacak. İki gün boyunca belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol kat edilecek.

17.07.2024 12:13
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı, 19-21 Temmuz'da Düzce'de yapılacak.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Düzce Offroad Spor Kulübü tarafından, ICRYPEX ana sponsorluğunda Spor Toto ve Düzce Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek organizasyona, 54 sporcu 27 araçla katılacak.

4x4 arazi araçlarının farklı klasmanlarda ve yol dışı etaplarda mücadele ettiği ralli tipi off-road yarışı olan baja branşında sezonun ilk yarışında 19 Temmuz Cuma günü sporcular, saat 16.00'da Kaynaşlı otokros pistindeki prolog etabını gerçekleştirecek. Saat 20.00'de ise Düzce Valiliği önünde düzenlenecek seremoni startı yapılacak.

Takımlar, 20 Temmuz Cumartesi günü Samandere mevkisinde, 21 Temmuz Pazar günü ise Güzeldere mevkisinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol kat edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı Düzce'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Baja Şampiyonası'nın ilk yarışı Düzce'de yapılacak - Son Dakika
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