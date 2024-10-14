2024 Türkiye Drag Şampiyonası Antalya\'da Yapıldı

Spor

2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2'nci ve 3'üncü ayak yarışları, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Kepez Drag Pisti'nde yapılan final yarışlarında 57 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

Süper street ve pro street sınıflarında Muhammed Kamil Kırbaş, street 2 sınıfında İbrahim Nişli, street 600 sınıfında Mehmet Karakuş, standart 2 sınıfında Mustafa Acar, standart 1 sınıfında Hasan Ceylan, pro 200 sınıfında Emirhan Demirci, pro 300 sınıfında Nurullah Deniz ve kadınlarda Naciye Ölçer şampiyon oldu.

Kulüplerde ise birinciliğe Mersin Motosiklet Spor Kulübü ulaştı.