2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Balıkesir'de düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Balıkesir'de düzenlenecek

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağı, 6-7 Temmuz tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda düzenlenecek organizasyona yurt dışından da sporcular katılacak. Yarışlar, farklı sınıflarda gerçekleştirilecek ve antrenman turları Cumartesi günü yapılacak, yarışlar ise Pazar günü düzenlenecek.

03.07.2024 10:41
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2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağı, 6-7 Temmuz tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Gönen ilçesindeki Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilecek organizasyona yurt dışından sporcular da katılacak.

Sürücüler, organizasyonda MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc (mini elektrikli), 65cc ve 85cc sınıflarında yarışacak.

Antrenman ve sıralama turları, 6 Temmuz Cumartesi günü, iki etaptan oluşan yarışlar ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Balıkesir'de düzenlenecek - Son Dakika
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