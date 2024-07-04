2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları İstanbul'a verildi

Spor

2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın ev sahipliği İstanbul'a verildi.

Avrupa Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, 12-23 yaş arası para sporcuların katılımıyla ilk kez 2011'de düzenlenen organizasyonun 7'ncisine Türkiye ev sahipliği yapacak.

Taslak programında atletizm, tekerlekli sandalye basketbol, boccia, golbol, judo, yüzme, atıcılık, tekvando ve masa tenisi branşlarının yer aldığı etkinlik, 2025 yazında düzenlenecek.