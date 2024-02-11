TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta: 23 Elazığ FK 1-0 Balıkesirspor - Son Dakika
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TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta: 23 Elazığ FK 1-0 Balıkesirspor

TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta: 23 Elazığ FK 1-0 Balıkesirspor

TFF 3. Lig 4. Grup 19. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u Murat Kayalı'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kart gören oyuncular ise Hakan, Ramazan Evren, Güney (23 Elazığ FK) ve Cuma Ali (Balıkesirspor) oldu.

11.02.2024 16:17
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TFF 3. Lig 4. Grup 19. hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Sait Tuzcu, Berat Binbir, Hasan Genç

23 Elazığ FK: Ramazan Evren Üstündağ, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Metin Esmer, Güney Yılmaz, Doğukan Delimehmet (Fatih dk. 68), Arif Emre Eren (Batuhan dk. 84), Murat Kayalı, Emre Karadağ, Hakan Çıtak, Buğra Civek (Emirhan dk. 63), Serdar Yıldırım

Balıkesirspor: Hüseyin Altıntaş, Ali Sait, Hakan Akgül (Bilal dk. 66), Asım Hamzaçebi (Metehan dk. 87), Abdurrahman Ayhanoğlu, Cuma Ali Üzüm, Muhammet Haşim Çoban (Mehmet Aslan dk. 87), Erkan Süer (Arda İbrahim dk. 72), Göksu Mutlu (Kağan dk. 87), Batuhan Süer, Ertuğ Bayar

Goller: Murat Kayalı (dk. 78 Pen.) (23 Elazığ FK)

Sarı Kartlar: Hakan, Ramazan Evren, Güney (23 Elazığ FK), Cuma Ali (Balıkesirspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta: 23 Elazığ FK 1-0 Balıkesirspor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta: 23 Elazığ FK 1-0 Balıkesirspor - Son Dakika
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