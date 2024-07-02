24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile sözleşme imzaladı

24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor, 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör katıldı. Başkan Akyürek, kısıtlı bütçeyle büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını belirterek yeni teknik direktöre başarılar diledi. Gökhan Ünal ise takımın başarısı için çalışacaklarını ve takımı oluşturacaklarını ifade etti.

02.07.2024 16:51
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TFF 2. Lig takımlarından 24 Erzincanspor, 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktör Gökhan Ünal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunun toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Gökhan Ünal katıldı.

24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, 2024-2025 futbol sezonunda kısıtlı bütçeyle hedeflerinin büyük olduğunu ifade ederek yeni teknik direktör Gökhan Ünal'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Gökhan Ünal, 24 Erzincanspor'un başarısı için gayretli bir çalışma yürüteceklerini, buna göre takımı oluşturacaklarını kaydetti.

Ünal daha önce Keçiörengücü sporda yardımcı antrenör, Ankara sporda yardımcı antrenör ve Sakarya sporda yardımcı antrenör olarak görev yaparken, 2022-2023 sezonunda ise Altınordu'da teknik direktör olarak çalıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 24 Erzincanspor, Gökhan Ünal ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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