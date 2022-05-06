24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Türkiye, grupta daha önce Gana'yı 3-0 yenmişti.

Öte yandan badminton branşında Hale Nur Küçüksevgili, Tayvanlı rakibi Li Yin'i 2-1 yenmeyi başararak bir üst tura yükseldi.

Tenis tek kadınlar müsabakasında ise Tütem Banguoğlu İsrailli rakibi Ligal Itach'ı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek son 16'ya kalmayı başardı.