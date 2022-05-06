24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

06.05.2022 23:21
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Türkiye, grupta daha önce Gana'yı 3-0 yenmişti.

Öte yandan badminton branşında Hale Nur Küçüksevgili, Tayvanlı rakibi Li Yin'i 2-1 yenmeyi başararak bir üst tura yükseldi.

Tenis tek kadınlar müsabakasında ise Tütem Banguoğlu İsrailli rakibi Ligal Itach'ı 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek son 16'ya kalmayı başardı.

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Bulgaristan, voleybol, Brezilya, Gana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


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