3 ilçenin şampiyonu Bayraklı oldu

Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen kız öğrenci yurtları arası Mustafa Kemal Atatürk Voleybol Turnuvası'nda şampiyon, Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu oldu. Bornova ve Karabağlar belediyeleri ile yarışan Bayraklı'nın takımı rakiplerine fırsat tanımadı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, katılımlarından dolayı tüm sporculara teşekkür ederek sporcuları kutladı.

Cengizhan Mahallesi'ndeki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Tesisinde düzenlenen kız öğrenci yurtları arası Mustafa Kemal Atatürk Voleybol Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe ev sahibi Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu, Bornova Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Kız Öğrenci Yurdu voleybol takımları katıldı. Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda çekişmeli müsabakalar yaşandı. Bayraklı ve Karabağlar Belediyesi kız öğrenci yurtları voleybol takımlarının maçını Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da izledi. Centilmence geçen maçta başkanlar maç öncesi ve sonrasında tüm sporcuları tek tek tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Turnuva sonunda Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Başkan Sandal'dan kutlama

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Turnuvaya katılan belediyelerimizin kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerini kutluyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda diğer ilçelerimizde de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi. - İZMİR