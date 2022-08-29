Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı - Son Dakika
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Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı

29.08.2022 14:21
Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı

30 Ağustos Zaferi çerçevesinde Sakarya'da düzenlenen 10. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda Aydınlı judocular başarıları ile adeta tarih yazdı.

30 Ağustos Zaferi çerçevesinde Sakarya'da düzenlenen 10. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası'nda Aydınlı judocular başarıları ile adeta tarih yazdı.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Yıldızlar-Ümitler Judo Turnuvası, 27-28 Ağustos tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirildi. 15 ülke ve Türkiye'de 35 ilden katılan toplam bin 370 sporcu, madalya için kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilginin olduğu prestiji yüksek turnuvanın yeni sezon müsabakalarına hazırlık niteliği taşıdığına dikkat çekilirken müsabakalarda Aydın'ı temsil eden 6 sporcu ise başarıları ile turnuvada adeta tarih yazdı. Üstün performans sergileyen Aydınlı sporcular başarıları ile dikkatleri üzerine çekerken, minikler kategorisinde yarışan Elif Su Çavultu (11) birinci, Ayşe Eda Yatkın (11) ikinci oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan Sude Nas Çavultu (13) ile Türker Türkoğlu (13) ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

Minikler kategorisinde birincilik ve ikinciliği kaptırmayan ve turnuvada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden Aydınlı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, genç sporculara başarılar diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Sakarya, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydınlı judocular Sakarya'da tarih yazdı - Son Dakika
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