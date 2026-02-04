30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti - Son Dakika
04.02.2026 15:42  Güncelleme: 15:44
Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a ayak bastı. Genç futbolcunun havalimanında oldukça sakin bir şekilde karşılandığı, karşılama için yalnızca bir kişinin bulunduğu görüldü. Nhaga'nın Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Renato Nhaga transferini resmen tamamladı. Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Casa Pia'dan anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu İstanbul'a geldi.

NHAGA İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a ayak bastı. Genç futbolcunun havalimanında oldukça sakin bir şekilde karşılandığı, karşılama için yalnızca bir kişinin bulunduğu görüldü. Nhaga'nın Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

AJAX'I REDDETTİ, GALATASARAY'I SEÇTİ

Transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme de Hollanda'dan geldi. Ajax, Renato Nhaga için son anda resmi teklif yaptı. Ancak genç futbolcu, Galatasaray ile el sıkıştığını belirterek Ajax'ın teklifini geri çevirdi ve tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı.

7 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın bu transfer için Casa Pia'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin de yer aldığı belirtildi.

GELECEĞİN YATIRIMI

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren Renato Nhaga'nın, Galatasaray'ın uzun vadeli planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

  • 32321216034i 32321216034i:
    kedicikler sizi 5 11 Yanıtla
  • Kenan Başkurt Kenan Başkurt:
    ancak bu kadar saçma bir transfer süreci olabilirdi rakibin seni yenebilmek için nasıl takım kuruyor sen Avrupa’da mücadele ediyorsun yaptığın transferlere bak belki ligi sattınız ama avrupa için transfer yapın ligde her maç yenilin biz başarıyı Avrupa’da istiyoruz lig onların olsun 6 4 Yanıtla
