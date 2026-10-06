300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Jack Ako'nun geçirdiği büyük değişim dikkat çekti. 298 kiloya kadar çıkan Ako, kilosunun ardından hayatında radikal bir değişikliğe gitmeye karar verdi.

298 KİLOYU GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ

Kilo vermek için midesine kelepçe taktıran Ako, bununla birlikte beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Sağlıklı beslenmeye başlayan 29 yaşındaki adam, düzenli olarak spor yaparak süreci devam ettirdi. Ako, uyguladığı programın ardından yaklaşık 190 kilo vermeyi başardı.

ŞİMDİ KİŞİSEL ANTRENÖR OLARAK ÇALIŞIYOR

Geçirdiği büyük değişimin ardından sporu hayatının merkezine yerleştiren Ako, kendi yaşadığı sürecin ardından kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı.

VÜCUT GELİŞTİRME YARIŞMASINA HAZIRLANIYOR

298 kilodan yaklaşık 190 kilo veren Jack Ako'nun yeni hedefi ise vücut geliştirme yarışmasına katılmak. Ako, şimdi yarışmaya hazırlanmak için çalışmalarını sürdürüyor.