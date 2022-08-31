21-28 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye Satranç Federasyonunun organizasyonluğunda düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 31 kulübün katılımıyla tamamlandı. Başhakemliğini Dalaman 'dan FA Salih Güzel'in yaptığı ligde, kulüpler ilk 4 arasına yer alıp bir üst lig olan 1.Lige yükselme ve ligden düşmeme mücadelesi verdi.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Türkiye, Ortaca, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi - Son Dakika

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