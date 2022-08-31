Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi

31.08.2022 11:46
Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi

31 kulübün katılımıyla düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 14.sırada başlayan Ortaca Belediyespor, Konya'da yapılan maçlar sonunda 8 basamak birden yükselerek, averajla 6.sırada yer aldı.

31 kulübün katılımıyla düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 14.sırada başlayan Ortaca Belediyespor, Konya'da yapılan maçlar sonunda 8 basamak birden yükselerek, averajla 6.sırada yer aldı.

21-28 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye Satranç Federasyonunun organizasyonluğunda düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 31 kulübün katılımıyla tamamlandı. Başhakemliğini Dalaman'dan FA Salih Güzel'in yaptığı ligde, kulüpler ilk 4 arasına yer alıp bir üst lig olan 1.Lige yükselme ve ligden düşmeme mücadelesi verdi.

Muğla'nın satranç branşında profesyonel liglerde yer alan tek kulübü Ortaca Belediye Spor 14.sırada başladığı 2.ligde 8 basamak birden yükselerek averajla 6.sırada tamamladı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı 1. Lige yükseldi Seyhan Belediye Spor Kulübü satranç takımı 1. Lige yükseldi
Kaynak: İHA

Selçuklu, Türkiye, Ortaca, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Satranç 2.Ligi sona erdi - Son Dakika
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