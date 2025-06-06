3x3 Basketbol Elemeleri Başlıyor

Basketbolda 3x3 Kadın ve Erkek Milli Takımları, FIBA Avrupa Kupası Elemeleri'nde yer alacak.

7-8 Haziran tarihlerinde Priştine, Kösice ve Bükreş olmak üzere üç farklı şehirde düzenlenecek elemelerde kadınlar ve erkeklerde toplam 14 takım, (7 kadın, 7 erkek) Avrupa Kupası'na katılım hakkı kazanmaya çalışacak. Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımları ise Romanya'nın başkenti Bükreş'teki elemelerde mücadele edecek.

Romanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Belçika, Hırvatistan, İspanya ve İsviçre'nin yer alacağı Bükreş etabının erkekler kategorisinde maçlar, dört grup halinde oynanacak ve grup birincileri çeyrek finale yükselecek. Yarı finalde kazananlar Avrupa Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde ederken, yarı finalde kaybedenler arasında oynanacak maç, son bileti belirleyecek.

Romanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Türkiye, Belçika, Hırvatistan ve Sırbistan'ın mücadele edeceği etabın kadınlar kategorisinde ise iki grup yer alacak. Grup birincileri doğrudan Avrupa Kupası'na katılacak. Grup ikincileri ise Avrupa Kupası'na katılacak son takım olmak için karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Belçika ve Ukrayna ile eşleşirken, Kadın Milli Takımı ise B Grubu'nda Macaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

5-7 Eylül tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek FIBA 3x3 Avrupa Kupası'nda toplamda 24 takım (12 kadın, 12 erkek) mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:

Erkek Milli Takımı:

Yarın:

11.15 Belçika-Türkiye

18.35 Ukrayna-Türkiye

Kadın Milli Takımı:

Yarın:

10.25 Sırbistan-Türkiye

13.55 Ukrayna-Türkiye

8 Haziran Pazar:

11.45 Türkiye-Yunanistan

15.15 Türkiye-Macaristan