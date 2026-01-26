4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi - Son Dakika
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi

4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
26.01.2026 22:01
26.01.2026 22:01
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

ERSİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.

ORKUN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Orkun, Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti.

4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi

EYÜPSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İKİNCİ YARIYA EYÜPSPOR HIZLI BAŞLADI

Eyüpspor, 57. dakikada maça denge getirdi. Sağ kanattaki Onguene'den pası alan Umut Bozok ceza yayına sokulurken sol ayağıyla yerden sert vurdu. Köşeye giden top, Ersin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi

EV SAHİBİ EKİP PENALTI KAZANDI

Eyüpspor, 63. dakikada penaltı kazandı. Eyüpspor'da Umut Bozok sol kanattaki Pintor'a attı. Topu kaldırarak sağına çeken Pintor'un ayağı havadayken topa dokunmaya çalışan Taylan, Pintor'un ayağına vurdu. Hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi.

EMRE AKBABA HATA YAPMADI

66. dakikada topun başına geçen Emre Akbaba, penaltı noktasında yerden sağ köşeye düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

SAHNEDE CENGİZ ÜNDER VAR

Beşiktaş, 76. dakikada skora dengeyi getirdi. Sol kanatta topu önüne iyi alan Rıdvan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının soluna doğru ön alana koşu yapan Cengiz tekte vurdu ve top direkten içeri girdi.

4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi

CENGİZ'İN FRİKİĞİ DİREKTE PATLADI

Beşiktaş, 89. dakikada gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in doğrudan kaleye şut çektiği serbest vuruşta top sol üst köşeden direkte patladı.

İSTANBUL'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise puanını 15 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u sahasında ağırlayacak. Eyüpspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.

