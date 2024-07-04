663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı. Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Saat 13.00'de başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek. Kıran kırana müsabakaların yaşanacağı Er Meydanı'nda mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıp kuralarını çekiyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig usulü programı çerçevesinde, en yüksek puanı alan 32 başpehlivanın Kırkpınar'da kol bağlamaya hak kazandığını söyledi. Bugün başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla 8 başpehlivanın daha belirleneceğini ve Kırkpınar'da 40 başpehlivanın mücadele edeceğini anlatan Şenel, başpehlivanlık müsabakalarının cumartesi ve pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

04.07.2024 09:58
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı

EDİRNE - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Saat 13.00'de başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek. Kıran kırana müsabakaların yaşanacağı Er Meydanı'nda mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıp kuralarını çekiyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı Merkez Hakem Komitesi Sekreteri Metin Şenel, Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig usulü programı çerçevesinde, en yüksek puanı alan 32 başpehlivanın Kırkpınar'da kol bağlamaya hak kazandığını söyledi. Bugün başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla 8 başpehlivanın daha belirleneceğini ve Kırkpınar'da 40 başpehlivanın mücadele edeceğini anlatan Şenel, başpehlivanlık müsabakalarının cumartesi ve pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Metin Şenel, Mimar Sinan, Türkiye, Edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı - Son Dakika
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