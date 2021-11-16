Üye Girişi
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor

16.11.2021 11:39
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor

Mersin'de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen maratonlarda koşuyor.

Mersin'de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen maratonlarda koşuyor. Kahveci, 21 Kasım Pazar günü yapılacak 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik koşuda iddialı olduğunu belirterek, kupayı alacağını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 21 Kasım'da düzenleyeceği 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu' ile dünyanın birçok yerinden gelen her yaştan sporseveri Mersin'de ağırlayacak. Bu sporculardan biri de Mersin'de yaşayan, Avrasya Maratonu'nda ve Balkan Koşusu'nda da yarışan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci. Toroslar Belediyesi'nin Akbelen Mahallesi'ndeki stadında maratona hazırlanan Kahveci, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'na herkesi davet ediyorum. Bu maratonu, sevgi maratonuna dönüştürelim" dedi.

30 yıldır maraton koştuğunu ifade eden Kahveci, "Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik koşuda iddialıyım ve bu kupayı almak istiyorum. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Bugüne kadar çok iyi dereceler elde ettim ve veteranlar dalında kendimi kanıtladım. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Böyle bir organizasyonu düzenlediği ve gençlerin önünü açtığı için Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da tüm sporseverleri 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'na davet ederek, "Toroslar Belediyesi olarak bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz maraton ile binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ilçemizde ağırlayacağız. Gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle hedefimiz hem ülkemizde hem de kentimizde büyük bir farkındalık oluştururken, gençlerimizi spora alıştırmak ve onları sporla buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

5 kategoride yapılacak

Binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ağırlamaya hazırlanan Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu, 21 Kasım Pazar günü 'Toroslar'ı koşarak keşfet' sloganıyla düzenlenecek. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle Toroslar'da ilk kez gerçekleştirilecek yarışlar, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maratonun yanı sıra, 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılacak.

'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktası Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı olacak. Yarı Maraton, Mersin'in diğer merkez ilçeleri olan Akdeniz ve Yenişehir'i de kapsayan bir güzergahtan geçerek Toroslar'da son bulacak. - MERSİN

74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor
74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor

Ahmet Kahveci, Toroslar, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 11:24 Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti 11:17 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir 10:23 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi

Son Dakika Haberleri
11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
11:27 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
11:07 Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor
10:57 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi
10:56 Nihat Doğan ve Gülben Ergen karşı karşıya
10:54 Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
10:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:42 Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi
10:41 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı         
11:28
Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı         
11:19
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde         
10:02
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 11:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: 74 yaşındaki maratoncu gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement