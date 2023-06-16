A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti

A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti

16.06.2023 23:54

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle kazanılan maçta Türkiye liderliğe yükseldi. Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı ve Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı. Letonya'nın golüne imza atan Eduards Emsis ise kırmızı kart gördü.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

ABDÜKLERİM PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye iyi başlayan A Millilerimiz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın 22'inci dakikada kaydettiği kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti

FERDİ'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçta öne geçen ay-yıldızlılar, ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun 39'uncu dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti ancak Hakem Bognar, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Letonya 51'inci dakikada Emsis'in yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

CENGİZ SAHNEDE

Beraberliğin ardından tekrar öne geçmek isteyen A Millilerimiz, Cengiz Ünder'in 61'inci dakikada attığı şık golle tekrar öne geçti.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti

ARDA, ABDÜLKERİM VE UMUT İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti

EMSIS KIZARDI

Ev sahibi ekip Letonya'ya beraberliği getiren golü kaydeden Eduards Emsis, Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İRFAN CAN FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son dakikalarında sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper'in ortasında kaleciden seken topu İrfan Can Kahveci kafayla topu ağlara gönderdi.

Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti

ZİRVEYE OTURDUK

Grupta 3 puanı bulunan Türkiye, Letonya deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu

A Milli Futbol Takımı, Letonya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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