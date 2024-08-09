A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya mücadelesine çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde yarın Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, (TSİ) 18.15'te başlayacak.
Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.
Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.
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