A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

15.06.2023 14:14

Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya karşı mücadele etti ve 3-0 mağlup oldu. Takımın ligde 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

POLONYA SET VERMEDİ

Hong Kong'da gerçekleştirilen ikinci hafta mücadelesine dün 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında ise yarın (TSİ) 08.30'da Kanada ile karşılaşacak. Milli takımın ligde 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

Polonya: Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wenerska, Pozanski, Korneluk (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Nowicka)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ( Ayça Aykaç, Elif Şahin, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)

Setler: 25-22, 25-20, 30-28

Süre: 89 dakika

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