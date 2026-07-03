A Milli Takım, Bosna Hersek'i Yendi!

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, grupta 5 müsabakasını da kazanarak liderliği garantiledi.

Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan karşılaşmada sahadan 82-75 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 10'a çıkararak grubu ilk sırada tamamlamayı garantiledi.

Milliler, ilk 4 maçta evinde Bosna Hersek'i 93-71, deplasmanda İsviçre'yi 85-60, Sırbistan'ı 82-78 ve İstanbul'da Sırbistan'ı 94-86 mağlup etti.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, 6 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı son grup maçını da kazanarak ikinci tur grubuna namağlup yükselmeyi hedefliyor.

Bakan Bak'tan milli takıma destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek-Türkiye maçını saha kenarından takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de izledi.

Cedi Osman'dan "double-double"

Milli takımda Cedi Osman, 15 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Şehmus Hazer, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Alperen Şengün ise 14 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Tarık Biberovic doğduğu topraklarda oynadı

Bosna Hersek'in Zenica kentinde doğan Tarık Biberovic, doğduğu şehirde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Filistin'e destek

Karşılaşmanın oynandığı Husejin Smajlovic Arena'nın tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı.

Bosna Hersekli taraftarlar, açtıkları bayrakla Filistin'e destek verdi.