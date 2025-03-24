A Milli Takımın Son Rakibi İspanya - Son Dakika
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A Milli Takımın Son Rakibi İspanya

A Milli Takımın Son Rakibi İspanya

2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin son rakibi İspanya oldu. E Grubu'nda mücadele edecek.

24.03.2025 01:49
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu. Öte yandan aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı.

Hollanda'da oynanan ilk maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan taraflar, Camp de Mestalla'da kozlarını paylaştı. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada İspanyollar 8. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54'te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79'da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçta alınan 2-2'lik beraberlikle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında savunma arkasına sarkan Lamine Yamal, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Xavi Simons, kaleci Unai Simon'un müdahalesiyle yerde kalırken, Portakallar penaltı kazandı ve Simons topu ağlara gönderdi.

Seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlar elemelerde mücadele edeceği E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Uluslar Ligi yolu

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti. Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşan İspanyollar grubu 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla lider tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken, rakibini elemeyi başardı ve haziran ayında oynanacak yarı finale yükseldi. Öte yandan İspanya'nın resmi maçlarda 21 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şöyle:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takımın Son Rakibi İspanya - Son Dakika

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