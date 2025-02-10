Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
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Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

10.02.2025 17:13
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK GELDİ

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi. İngiliz ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen Abdülkadir Ömür'ün, Çaykur Didi Stadı'nı gezdiği aktarıldı.

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü

ABDÜLKADİR'DEN İLK SÖZLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Ömür, Rize'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor, iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkarmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim."

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü

SEZON PERFORMANSI

Abülkadir Ömür, bu sezon Hull City'de 21 maça çıktı ve 1.132 dakikada sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, sadece 1 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdülkadir Ömür, Süper Lig\'e geri döndü

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Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Vasıfsız eleman Kürkçü Dükkanına Döndü 5 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    galatasaray kaçırmış bunu yazık olmuş 4 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balon yine balon 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY MACINA YETISTIRMEK ICIN ALEL ACELE GETIRDILER. 8TAŞ DUZEYINDE SIRADAN BIR OYUNCU. 8TAŞ A GELIRSE RAFADAN SILVA YI KESER TAKIMDAN 0 3 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    bu kim la 1 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Trabzonspor bu oyuncuya o kadar değer verdiki bir anda kendini vazgeçilmez zannetti şu anda'da Galatasaray'da var Yunus aynısını yapıyor. 0 0 Yanıtla
  • Kadir Kaçmaz:
    çok şişirdiler balon patladı 0 0 Yanıtla
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