Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

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Geçen sezon Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Çaykur Rizespor, Abdülkadir'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, sözleşmeyi imzalamak için Türkiye'ye geldi.

08.02.2025 17:00
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Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

RİZESPOR'A KİRALIK GELİYOR

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Abdülkadir'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun imzayı atmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Abülkadir Ömür, bu sezon Hull City'de 21 maça çıktı ve 1.132 dakikada sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, sadece 1 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdülkadir Ömür, Süper Lig\'e geri dönüyor

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Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tosbaa:
    hepsi çöp oyuncu kerem bu hepsi geri döner sponsor aracılığıyla ile gidiyorlar bedavadan avrupaÿa bunlar topçu degilki 4 3 Yanıtla
  • Osman A:
    3.ligde bile oynayacak bi futbolcu değil.Zamanında çok şişirdiniz. 2 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Adam olsaydında şimdi Trabzonspor’un kaptanı olarak tarıh yazsaydın , ah Abdüş ah. 3 0 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    Arda guleri de kurtarın bak sonra amatöre gidecek yazık olmasin.. sisirdiniz patladı bak 2 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Hulk City kümeye düşer siz bu Acun'un sisirmelerine bakmayın olan fenere olur 2 0 Yanıtla
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