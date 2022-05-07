Abdullah Öztürk'ten kendine özgü falsolu vuruş - Son Dakika

- Abdullah Öztürk'ten kendine özgü falsolu vuruş

İSTANBUL - Fransa'da düzenlenen Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nı zirvede tamamlayan milli sporcu Abdullah Öztürk, yarı finalde Taylandlı rakibi Wanchai Chaiwut'a karşı yaptığı kendine özgü falsolu vuruşuyla alkışları topladı.

Tokyo 2020 şampiyonu milli tenisçi Abdullah Öztürk, Fransa'da gerçekleştirilen Açık Para Masa Tenisi Turnuvası'nın yarı final maçının sonunda Taylandlı rakibi Wanchai Chaiwut'u kendine özgü imza hareketiyle yendi. Öztürk'ün bu hareketinden sonra salondakiler, milli sporcuyu alkışladı.

Abdullah Öztürk, finalde de milli tenisçi Nesim Turan ile karşılaştı ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.