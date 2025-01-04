Acun Ilıcalı\'dan Bayrak Açıklaması

Spor

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City kulübünün, taraftarlarının Leeds United maçında stadyuma Türk bayrağı getirmemeleri yönündeki uyarısı sonrası Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bugün TSİ 18.00'de Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Kulüp, 2000 yılında Leeds United'ın Galatasaray ile İstanbul'da oynadığı müsabakada hayatını kaybeden taraftarların anısına, kendi taraftarlarından Türk bayrağı veya formaları getirmemelerini istedi. Bu paylaşım sonrası Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı, "Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır. Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir. Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL