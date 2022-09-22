Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika
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Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek

22.09.2022 17:28
Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek

Adana'da, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 6. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 24 Eylül'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Adana'da, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 6. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 24 Eylül'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyede düzenlediği toplantıda, İsmet Atlı'nın Türkiye'nin efsane sporcularından biri olduğunu söyledi.

İsmet Atlı anısına düzenlenen organizasyona ilginin yoğun olduğunu belirten Karalar, "İsmet Atlı gibi kahramanlarımızı unutturmamak hem de ata sporumuzun heyecanını devam ettirmek için bu etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek ve 1000 güreşçinin katılacağı organizasyonda toplam 270 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

YORUMLAR
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6. Geleneksel İsmet Atlı Güreşleri Kozan'da Başlıyor 6. Geleneksel İsmet Atlı Güreşleri Kozan'da Başlıyor Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Kaynak: AA

İsmet Atlı, Kozan, Adana, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika
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