Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi Gençlik Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi Gençlik Koşusu düzenlendi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'nde Sanayi Gençlik Koşusu düzenlendi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Sanayi Gençlik Koşusu'nun 3. organizasyonu gerçekleştirildi. AOSB ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan koşuda, binlerce katılımcı unutulmaz bir gün yaşadı. Dereceye giren katılımcılara ödülleri AOSB yöneticileri tarafından verildi.

27.05.2024 12:30
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğünce düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek "Sanayi Gençlik Koşusu" organizasyonunun 3'üncüsü gerçekleştirildi.

AOSB ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Atletizm Federasyonu yarışma kurallarına uygun olarak Adana Merkez Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda, yarışmacıların yanı sıra binlerce katılımcı unutulmaz bir gün yaşadı.

10 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşuda, Erkeklerde Azat Demirtaş birinci, Barış Demirtaş ikinci, Mesut Akpınar üçüncü oldu. Kadınlarda ise Songül Berikol birinci, Pelin Çelik ikinci, Nuray Köstekçi de koşuyu üçüncü sırada tamamladı. Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nedim Büyüknacar ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından verildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ödül verirken yaptığı kısa konuşmada, Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumu katılımcılarına sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sunmakla kalmayıp, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı. Başkan Sütcü, "Sosyal bir OSB olarak halkımızla bütünleşiyoruz. Bugün burada bu çabamızın en güzel örneğini görmekten çok mutlu olduk. Tüm yarışmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Grup Her Telden ekibinin konser verdiği organizasyon çerçevesinde kurulan stantlarda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Çocuklara özel eğlenceli etkinliklerin de gerçekleştiği organizasyonda binlerce kişi gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Sanayi Gençlik Koşusu düzenlendi - Son Dakika

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