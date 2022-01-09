- Adana'da tarihin içinde maraton koşusu

'12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı

Kimi tekerlekli sandalye, kimi köpeğiyle koştu

ADANA - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına 'Yüzümüzde Kurtuluşun Işığıyla Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu. Koşucular, kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na bin 680 kişi katıldı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Fuzuli Caddesi'nde başlayıp Merkez Park'ta sona erdi.

Başlangıç noktası Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi olan koşunun startını Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar ve bürokratlar yaptı.

Başkan Zeydan Karalar, 12. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu'nun koşulduğunu ve Adana'nın gurur günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti. Adana Valisi Süleyman Elban ise havanın koşu için çok güzel olduğunu söyleyerek yarışmacılara başarılar diledi.

Tarihi Büyük Saat Kulesi, dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinden ve Merkez Cami'nin bulunduğu caddeden koşan sporcular, drone ile de görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kimi tekerlekli sandalye, kimi köpeğiyle koştu

Koşuya Umut Çabuk ve Fatih Kamuz isimli 2 engelli koşucu, tekerlekli sandalyeleriyle katılırken, bir vatandaş ise köpeğiyle birlikte parkurda yer aldı.