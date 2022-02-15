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Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı

15.02.2022 10:30

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımının Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalara yer verdi. Sancak, Siyah Beyazlı takımın Şenol Güneş ile anlaştıklarını duyurarak "hayırlı olsun" yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Adana ekibinin Başkanı Murat Sancak, Siyah Beyazlı takımın teknik direktörünü de duyurmuş oldu.

"HAYIRLI OLSUN ŞİMDİDEN"

Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programına konuk olan Murat Sancak, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile anlaştığını söyleyerek "Şimdi Şenol Güneş, Beşiktaş'a gidiyor. Kesin olarak Beşiktaş'a gidiyor. Bizim burada bir kondisyonerimiz vardı, Beşiktaş'ta göreve başladı. Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısıydı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden" açıklamasında bulundu. Sancak bu haberin kesin ve net olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Başkanı açıkladı: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun

TRABZONSPOR, BURSASPOR VE BEŞİKTAŞ'TA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

"Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro'yu da geri aldılar" dediği Miguel Peiro Montanana ,Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımlarda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı. İspanyol antrenör Adana Demirspor'daki görevine de yeni başlamıştı.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika
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