Adana Demirspor'un ikinci başkanı Metin Korkmaz istifa etti - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'un ikinci başkanı Metin Korkmaz istifa etti

Adana Demirspor\'un ikinci başkanı Metin Korkmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un ikinci başkanı Metin Korkmaz, görevinden istifa etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, istifanın başkan tarafından kabul edildiği belirtildi.

24.06.2024 10:39
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ikinci başkan Metin Korkmaz, görevinden istifa etti.

Mavi-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2. Başkanı Sayın Metin Korkmaz görevinden istifa etmiş olup; istifası Başkanımız Sayın Murat Sancak tarafından kabul edilmiştir. Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un ikinci başkanı Metin Korkmaz istifa etti - Son Dakika

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