Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

24.09.2022 21:00
Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı anısına bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi ile Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi'nce Faydalı Mahallesi futbol sahasında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık bin sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 20 binden fazla gence farklı dallarda spor eğitimi verdiklerini, güreşin ise özel bir yeri olduğunu belirtti.

Organizasyona katılan sporculara başarı dileyen Karalar, "Tarihte şanlı bayrağımızı göndere çektiren bütün şampiyonlarımızı saygıyla anıyorum. İsmet ağabeyimize yakışır şekilde bu etkinliği her sene düzenlemek ve ata sporumuzu yaşatmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Güreş öncesi yağlanarak er meydanına çıkan sporcular, başpehlivan olabilmek için mücadele etti.

Organizasyonların sonunda rakibi Halil Hopur'u yenen Ali Böncüoğlu başpehlivan oldu.

Müsabakaların ardından ödül töreni yapıldı.

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Kaynak: AA

İsmet Atlı, Kozan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri düzenlendi - Son Dakika
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