Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başladı.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.
Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti.
Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.
Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.
Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.
Son Dakika › Spor › AFC Asya Kupası Katar'da Başladı - Son Dakika