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AFC Asya Kupası Katar'da Başladı

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen AFC Asya Kupası, Katar'da başladı. Ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuva, Çin'in ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi. Katar, turnuvadan elde edilecek bilet gelirlerini Filistinlilere destek için bağışlayacak.

AFC Asya Kupası Katar\'da Başladı
12.01.2024 - 22:01,
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Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası, Katar'da başladı.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, Lübnan'ı 3-0 mağlup etti.

Lusail Stadı'nda oynanan müsabakada Katar'ın gollerini Akram Afif (2) ve Almoez Ali kaydetti.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

Kaynak: AA
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