Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi

Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi

07.07.2023 09:24

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi. Türk futbol tarihinde en pahalı satış olan bu transfer için tebrik mesajları yağarken, Arda Güler'e yeni macerasında şans diledi. Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe'ye gelecekteki bir satıştan yüzde 20 pay verilecek.

Arda Güler'in Real Madrid'e imza atması tüm dünyada büyük ses getirirken, ünlü isimler de bu transfere kayıtsız kalmadı. Son olarak koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu yaptığı paylaşımda, "Yolun açık, şansın bol olsun Arda" dedi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 30 milyon euroluk bedelle transfer olarak Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olan Arda Güler'e tebrik mesajları yağıyor. Fenerbahçe'ye gönül veren ünlülerden olan Afra Saraçoğlu da genç yıldız için paylaşım yaparken, Arda Güler'e yeni macerasında şans diledi.

6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübüne bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazandıracak olan genç yıldızın sonraki satışından da sarı-lacivertliler yüzde 20 pay alacak.

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı:

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Afra Saraçoğlu, Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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