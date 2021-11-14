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Afyonkarahisar'da "Endurance" heyecanı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Endurance" heyecanı

14.11.2021 12:38

- Afyonkarahisar'da "Endurance" heyecanı Frig Vadisi'nde yaklaşık 70 binici atları ile dayanıklılık yarışlarına katıldı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Endurance olarak bilinen 'Atlı Dayanıklılık Frig Vadisi Kupası' yarışları düzenlendi.

- Afyonkarahisar'da "Endurance" heyecanı

Frig Vadisi'nde yaklaşık 70 binici atları ile dayanıklılık yarışlarına katıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Endurance olarak bilinen 'Atlı Dayanıklılık Frig Vadisi Kupası' yarışları düzenlendi.

Yarış İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünden başladı. Frig Vadisi boyunca devam eden yarışmaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 70'e yakın sporcu katıldı. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu yarışma hakkında İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yarışmanın Afyonkarahisar'ın en önemli turizm merkezinden birisi olan Frig Vadisi'nde yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kaymakam Koyuncu, "Frig Vadisi yine adından söz ettiren bir etkinlikle karşımızda. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen, atlı dayanıklılık yarışında 2. gündeyiz. 70'i aşkın biniciyle 2. günü tamamlayacağız inşallah. Biniciler de izleyiciler de coğrafyayı ayağa kaldırdılar. Bu 3 bin yıllık tarihin içeresinde sporla, binicilikle uğraşmanın ayrı bir keyif olduğunu söylediler. İnşallah her geçen gün kapasiteyi arttırarak yeni rotalarla yeni yollarla devam edeceğiz" dedi.

"Frig Vadisi çok güzel bir coğrafya"

Isparta Spor Kulübü'nden yarışmaya katılan Burcu Akar ise Frig Vadisi'nin çok güzel olduğunu görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyerek herkese tavsiye edeceğini söyledi. Burak Yeter isim sporcuda duygularını aktararak, çok memnun olduklarını belirterek çok keyif aldıklarını söyleyerek herkese kazasız belasız bir yarış diledi.

Afyonkarahisar'da Endurance heyecanı
Afyonkarahisar'da Endurance heyecanı
Afyonkarahisar'da Endurance heyecanı
Afyonkarahisar'da Endurance heyecanı
Afyonkarahisar'da Endurance heyecanı

İhlas Haber Ajansı, Karahisar, Doğukan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da 'Endurance' heyecanı - Son Dakika Spor


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